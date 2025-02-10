Жителей Щелкова приглашают в парк Монино для активного отдыха всей семьей

Парк Монино в Щелкове приглашает местных жителей и гостей провести отдых всей семьей. Здесь можно найти разнообразные активности для посетителей всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Парк предлагает множество возможностей для активного отдыха на свежем воздухе. Одним из самых востребованных видов активности является скандинавская ходьба. Этот вид физической нагрузки подходит для людей всех возрастов и уровней подготовки. Под руководством опытных инструкторов гости могут улучшить физическую форму, укрепить здоровье и насладиться прогулками по живописным аллеям парка.

Для детей в парке регулярно организуются увлекательные игровые программы. Эти мероприятия направлены на развитие креативности, командного духа и навыков общения. Интерактивные игры, квесты и мастер-классы делают времяпрепровождение детей не только весёлым, но и познавательным, помогая им приобрести новые знания и умения.

Завершением дня в парке становится участие детей в интерактивной викторине. Это не просто развлечение, а интеллектуальное состязание, которое позволяет детям продемонстрировать свои знания и смекалку. Викторина охватывает широкий спектр тем, делая её интересной и познавательной для всех участников.

Парк Монино продолжает радовать посетителей новыми инициативами, создавая атмосферу радости и единения. Здесь каждый найдёт себе занятие по душе, а сотрудники парка заботятся о здоровье и благополучии гостей. Не упустите возможность провести незабываемый день с семьёй и друзьями в этом прекрасном месте!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.