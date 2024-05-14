Жителей Щелкова приглашают на вебинар о контроле в сфере благоустройства

Управление по благоустройству и содержанию территорий администрации городского округа Щелково приглашает жителей на обучающий вебинар «Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Московской области (ОМСУ) администрация г. о. Щелково». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) реализован «Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Московской области (ОМСУ) администрация г. о. Щелково».

Сервис предназначен для подачи заявлений и документов в электронной форме при взаимодействии с контрольным (надзорным) органом в сфере благоустройства на территории городского округа Щелково как продолжение общей тенденции «цифровизации» государственных услуг.

Вебинар пройдет 1 июля в 11:00. На нем подробно расскажут о сервисе и порядке его использования. Принять участие в вебинаре можно по ссылке.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.