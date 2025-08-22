Жителей Рузы предупредили о новых схемах кибермошенников

Леонид Кочергин выступил перед коллективом предприятия «Рузское молоко», обратив внимание на увеличение количества киберпреступлений. Способы обмана постоянно усложняются, а эпизоды с участием «дропперов» регистрируются все чаще.

«На свое имя оформляют банковские карты, выводят с их помощью денежные средства и передают третьим лицам. Таким образом обналичивают денежные средства. В итоге на владельца карты возбуждают уголовное дело по заявлению потерпевшей стороны», — отметил Кочергин.

Также он упомянул о применении технологий искусственного интеллекта для генерации фальшивых видео- и аудиосообщений. Кочергин посоветовал не отвечать на звонки и сообщения с подозрительных номеров и всегда уточнять сведения из других источников. При утечке персональной информации он рекомендовал немедленно заблокировать карту и сообщить в правоохранительные органы.

В завершение мероприятия присутствующие смогли задать спикеру вопросы и обменялись личным опытом.