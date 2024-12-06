Жителей Подмосковья просят правильно подкармливать птиц зимой

Важно проявлять заботу о пернатых, которые остаются на зимовку: синицах, щеглах, снегирях, сойках, чечетках, свиристелях и других. В последние годы все чаще «домоседами» становятся утки, привыкшие к регулярной подкормке и поэтому не улетающие на юг, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Можно развесить искусственные гнезда и кормушки для подкормки птиц. Однако кормушки следует обустраивать правильно — они должны иметь крышу и бортики.

В качестве корма орнитологи рекомендуют использовать хлебные крошки, несоленые и нежареные семечки подсолнуха, несоленое сало. Не следует класть в кормушки крупные куски хлеба и остатки домашних трапез.

Кроме того, скоро стартует ежегодная акция от министерства экологии и природопользования Московской области — «Покорми птиц зимой». Она начнется во второй декаде декабря. Все желающие могут присоединиться и начать создавать благоприятную среду для птиц в холодное время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.