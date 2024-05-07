Жителей Подмосковья просят не разводить костры и не бросать окурки на землю

Существует ошибочное мнение, что пал травы несет пользу для природы, однако это не так. Пламя от поджогов сухостоя несет угрозу для лесов, жилых построек, животных, насекомых и людей. Маленький огонек за короткий временной промежуток превращается в крупные пожары, с которыми активно борются огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника (по применению сил и средств) территориального управления № 4 Евгений Патуев сообщил, что в весенний период многие домовладельцы приводят в порядок свои дачные участки, а любители активного отдыха спешат на улицу, где еще осталось много сухой травы с прошлого года. Но убирать засохшую растительность с помощью огня очень опасно, так как пламя сжигает все на своем пути.

«Работники противопожарно-спасательной службы объясняют гражданам, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому людям необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать страшных последствий огненной стихии. Специалисты посоветовали жителям и гостям региона не разводить костры в запрещенных местах, не бросать на землю непотушенные окурки и не оставлять на видных местах спички и зажигалки, если рядом есть малыши», — заключил Евгений Патуев.

Огнеборцы уточнили, что взрослым стоит напомнить детям о запрете пала травы и его опасностях, чтобы шалость с огнем не закончилась трагедией.

Работники подразделений дополнили, что если в воздухе витает запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно поскорее обратиться за помощью в службу экстренных вызовов «112».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.