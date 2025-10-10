Жителей Подмосковья просят не подкармливать птиц в период осенней миграции

11 октября отмечается Всемирный день перелетных птиц. Этот праздник призван повышать осведомленность людей про потребности мигрирующих крылатых. Исторической предпосылкой для учреждения этого дня стала конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к ней в 1927 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Осенняя миграция птиц — это не просто их перемещение с севера на юг. Это сложнейшая система, часть которой мы наблюдаем в Подмосковье. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона, его леса и водоемы служат для перелетных птиц критически важными „станциями отдыха“ и кормежки. Сохранение этих экологических коридоров — одна из наших ключевых задач», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В период миграции каждый житель Подмосковья может внести свой вклад в безопасность пернатых путешественников. Минэкологии Подмосковья рекомендует соблюдать несколько простых, но важных правил:

избегать шума в парках, скверах и лесах, особенно в ночное время, так как именно тогда птицы отдыхают и готовятся к продолжению полета.

не подкармливать водоплавающих птиц в этот период, ведь это может стать причиной задержки их отлета.

«Птицы — индикатор здоровья нашей экосистемы. Их благополучие напрямую зависит от нашего сознательного и бережного отношения. Мы призываем всех жителей Подмосковья быть в эти дни особенно внимательными к нашим крылатым соседям», — подчеркнул Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.