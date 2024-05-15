Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 15–17 мая

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе с 15 по 17 мая. 15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар на площади 0.37 га в учебно-опытном участковом лесничестве (московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 километрах от села Братовщина Пушкинского г. о. При тушении возгорания были задействованы 6 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

16 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — III класс пожарной опасности.

17 мая большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах — II класс, в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет 14-17 градусов, ночью — от 8 до 10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, 17 мая возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.