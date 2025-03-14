Жителей Подмосковья призвали пользоваться официальными источниками получения данных
Фото - © Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Жители Подмосковья могут получить достоверные сведения об исполнительных производствах на официальном сайте ГУФССП России по Московской области или воспользовавшись электронными сервисами ФССП России на портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.
Во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей, необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и ГУФССП России по Московской области. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.
Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.
Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, а также с помощью портала госуслуг. Для проверки задолженности нужны только ваши имя, фамилия и дата рождения.
Оплатить имеющуюся задолженность возможно через портал Госуслуг, на официальном сайте ГУФССП России по Московской области или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.