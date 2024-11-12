Жителей Подмосковья призвали начать подкармливать птиц

Синичкин день — это неформальный, но чрезвычайно милый и добрый праздник, который отмечается 12 ноября. Инициатором его проведения стал союз охраны птиц России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В этот день люди проявляют заботу о тех пернатых, которые остаются на зимовку: синицах, щеглах, снегирях, сойках, чечетках, свиристелях и других. В последние годы все чаще «домоседами» становятся утки, привыкшие к регулярной подкормке и поэтому не улетающие на юг.

Выбор даты празднования не случаен. В народном календаре 12 ноября отмечается как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, к этому времени синицы, предчувствуя приближение холодов, перебирались из лесов ближе к человеческому жилью и ожидали помощи от людей.

В Синичкин день принято развешивать искусственные гнезда и кормушки для птиц и начинать подкормку пернатых. Однако кормушки следует обустраивать правильно. Они должны иметь крышу и бортики. В качестве корма орнитологи рекомендуют использовать хлебные крошки, несоленые и нежареные семечки подсолнуха, несоленое сало. Не следует класть в кормушки крупные куски хлеба и остатки домашних трапез.

Интересный факт — в Подмосковье обитает 8 птиц семейства синицевых: черноголовая гаичка, буроголовая гаичка, сероголовая гаичка, хохлатая синица, московка, обыкновенная лазоревка, белая лазоревка, большая синица. Белая лазоревка встречается очень редко и занесена в Красные книги Российской Федерации и Московской области.

Кроме того, скоро стартует ежегодная акция от Министерства экологии и природопользования Московской области «Покорми птиц зимой». Она начнется во второй декаде декабря. Все желающие могут присоединиться и начать создавать благоприятную среду для птиц в холодное время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.