Жителей Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»
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Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации запустили Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
Для участия в марафоне необходимо опубликовать в своих открытых аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» рассказ о женщине или женщинах своей семьи, которые внесли неоценимый вклад в период Великой Отечественной войны, в том числе спасали раненых, провожали на фронт близких, заботились о детях и др.
Также необходимо указать обязательный хештег «#ПодвигЖенщинПобеды». Онлайн-марафон продлится до 15 апреля 2025 года.
Истории и материалы участников Марафона будут представлены на открытом выставочном пространстве «Территория памяти и славы женского Подвига» в Доме Пашкова в Москве, которое откроется 24 апреля в канун 80-летия Великой Победы.
С правилами участия в марафоне можно ознакомиться на официальном сайте Национального центра исторической памяти.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.