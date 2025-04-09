Жителей Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации запустили Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Для участия в марафоне необходимо опубликовать в своих открытых аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» рассказ о женщине или женщинах своей семьи, которые внесли неоценимый вклад в период Великой Отечественной войны, в том числе спасали раненых, провожали на фронт близких, заботились о детях и др.

Также необходимо указать обязательный хештег «#ПодвигЖенщинПобеды». Онлайн-марафон продлится до 15 апреля 2025 года.

Истории и материалы участников Марафона будут представлены на открытом выставочном пространстве «Территория памяти и славы женского Подвига» в Доме Пашкова в Москве, которое откроется 24 апреля в канун 80-летия Великой Победы.

С правилами участия в марафоне можно ознакомиться на официальном сайте​ Национального​ центра​ исторической​ памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.