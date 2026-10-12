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Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жители Подмосковья могут проверить знания на Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности до 27 октября 2026 года включительно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности доступен всем желающим по 27 октября 2026 года. Участники могут выбрать базовый или продвинутый уровень сложности и пройти зачет индивидуально или всей семьей.

После прохождения занятий участникам, у которых возникнут затруднения, направят персональные рекомендации. Успешно сдавшие зачет получат именной сертификат.

Для младших школьников разработаны задания в увлекательном интерактивном формате. Взрослые проверят знания об управлении личным бюджетом, принятии осознанных финансовых решений и защите от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов.

Школьники средних и старших классов с 13 по 15 октября могут принять участие в олимпиадном зачете. Он даст возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность».

Подробная информация и форма регистрации размещены на официальном сайте проекта finzachet.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.