Жителей Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийской отраслевой конференции

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Главное управление государственного строительного надзора Московской области приглашает на Всероссийскую отраслевую конференцию «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках конференции на пленарном заседании ведущие эксперты строительной отрасли обсудят: сокращение инвестиционно-строительного цикла; механизмы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в строительном комплексе за счет внедрения современных цифровых инструментов, в том числе искусственного интеллекта и БПЛА; вопросы, связанные с применением цифровых инструментов для повышения эффективности работы контрольно-надзорной системы.

Во второй части деловой программы конференции – тематические сессии с участием ведущих экспертов отрасли для застройщиков, проектировщиков и представителей региональных надзорных органов.

Регистрация на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.