Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Охрана труда в фокусе»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках реализации общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» информирует о проведении ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Всероссийского конкурса на лучшую фотоработу «Охрана труда в фокусе». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Фотоконкурс призван повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда, продемонстрировать культуру безопасности на рабочих местах в различных отраслях экономики.

Прием заявок на участие в фотоконкурсе осуществляется в период со 2 июня по 2 июля. Лучшие фотоработы будут представлены на площадке Всероссийской недели охраны труда в период с 15 по 18 сентября.

Получить подробную информацию о фотоконкурсе и подать заявку на участие можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.