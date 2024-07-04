Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Природа и климат»

Начался прием фотографий на конкурс «Природа и климат», организованный консорциумом «РИТМ углерода», факультетом географии и геоинформационных технологий национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и институтом географии РАН. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Фотоконкурс организован, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблеме изменений климата, вызванных выбросами парниковых газов, и ролью природных экосистем в их поглощении. Это огромная проблема, и мы, в том числе, занимаемся ее решением, создавая систему мониторинга выбросов парниковых газов в регионе. Но здесь важны усилия не только экологов, ученых, государственных органов, но и всего общества. Именно поэтому мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение углеродной нейтральности, в том числе и творческие конкурсы. Приглашаю любителей природы в Подмосковье принять участие в этом мероприятии», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Для участия в фотоконкурсе «Природа и климат» необходимо заполнить форму.

Фотоконкурс проводится по пяти номинациях: «Лес», «Степь, лесостепь, луга», «Моря, пресноводные экосистемы и болота», «Экспедиции и исследования».

Подача фотографий продлится до 31 августа, затем пройдет подведение итогов, а 27 сентября состоится открытие фотовыставки с лучшими снимками на базе факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ. Награждение победителей пройдет в октябре.

Организаторы обращают внимание: один автор может подать на конкурс не более трех фотографий. Фотографии необходимо загружать в высоком разрешении, которое допускает широкоформатную печать фотографий (размер не должен превышать 20 МБ). Перед загрузкой фотографий все файлы должны быть переименованы: номинация — фамилия — имя автора — короткое название фотографии (1-3 слова). Например: «Лес — Иванов — Иван — дыхание почвы.jpg». Допускается минимальная обработка фотографий, которая не должна искажать содержание снимка. Фотоколлажи, снимки с рамочками и пр. добавленными элементами на конкурс не принимаются.

Все конкурсные фотографии будут размещаться в сообществе ВКонтакте консорциума «РИТМ углерода».

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