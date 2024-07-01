Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в IX неделе охраны труда

В период с 10 по 13 сентября 2024 года в университете «Сириус» пройдет IX Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), сообщает пресс-служба организаторов.

За годы проведения ВНОТ подтвердил свою социальную значимость и высокий статус главной дискуссионной площадки, предназначенной для представления современных тенденций в развитии всех аспектов трудовых отношений, в том числе обмена опытом и обсуждения перспектив развития деятельности в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья сотрудников на производстве.

Главной темой деловой программы ВНОТ 2024 года станет формирование культуры безопасного труда. Пленарно заседание состоится 11 сентября 2024 г. в 14:30.

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам психологического здоровья сотрудников, изменениям рынка труда и системы образования, вопросам применения информационных технологий, госуправления в сфере охраны труда и контрольно­-надзорной деятельности, будут даны рекомендации по разработке корпоративного единого демографического стандарта для предприятий (меры корпоративной демографической поддержки сотрудников и членов их семей).

В связи с председательством России в БРИКС, впервые площадку ВНОТ посетят министры труда и занятости стран БРИКС. Также на полях ВНОТ пройдет заседание консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

На выставочной экспозиции ВНОТ будут представлены не только традиционные направления — охрана труда и производственная безопасность, средства индивидуальной и коллективной защиты, но и такие блоки как управление кадрами, медицина и гигиена труда, реабилитация сотрудников, продукты для корпоративного сектора, IT-решения для бизнеса.

Более подробную информацию можно узнать на сайте roscongress.org.

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