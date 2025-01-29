Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс по цифровым навыкам

Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Цифровой марафон — 2025». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане России. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники делятся на три категории: «Новичок», «Исследователь», «Эксперт». От категории зависит уровень сложности заданий и размер награды. Каждый участник может соревноваться только в одной из них.

Определить свой уровень подготовки поможет тестирование на платформе.

«Цифровой марафон» состоит из четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и очного финального тура. Каждый этап оценивается в баллах. Участники получают очки за прохождение этапов, а также за выполнение дополнительных условий, таких как регистрация и заполнение профиля. Победители определяются по сумме всех набранных баллов.

Регистрация продлится до 23 марта включительно. Участие бесплатное. Подробности на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.