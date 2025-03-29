Жителей Подмосковья приглашают на серию экоакций в выходные

29 и 30 марта волонтеры экологических объединений проведут в городских и муниципальных округах акции по раздельному сбору отходов, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Жители смогут сдать ненужные вещи и принять участие в обмене старой одеждой и другими предметами быта.

Организаторы напоминают, что все отходы должны быть заранее подготовлены к сдаче. Их необходимо вымыть, просушить и компактно сложить. Нужно также заранее рассортировать вторичные ресурсы по фракциям.

Ко всем акциям можно присоединиться в качестве участников, а также как волонтеры. Организаторам нужна помощь в погрузке собранного сырья для отправки на переработку.

Основная цель акций — популяризация раздельного сбора отходов на территории региона. Все мероприятия проведены в рамках работы по повышению экологической культуры граждан.

Участники акций смогут не только поддержать полезное дело, но и пообщаться с единомышленниками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.