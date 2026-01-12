Жителей Подмосковья приглашают на обучение в вузы Минобороны РФ

Юношей и девушек из Московской области приглашают получить престижные и востребованные специальности в высших военно-учебных заведениях Минобороны РФ. Обучение в военных вузах бесплатное и проводится за счет федерального бюджета страны.

Поступая в военный вуз, абитуриент открывает перед собой множество перспектив для профессионального роста, а также выбирает достойный уровень жизни, высокий социальный статус.

Заявление для поступления в высшее военно-учебное заведение все желающие могут подать на портале госуслуг через сервис «Отбор кандидатов для поступления в образовательные организации Минобороны России».

Информация о военных вузах доступна на сайте министерства обороны РФ в разделе «Образование» — «Высшее» и в военных комиссариатах муниципальных образований.

Предварительный отбор кандидатов проводится военными комиссариатами муниципальных образований Московской области до 20 апреля 2026 года.

Преимущества получения профессии офицера: стабильное и высокое денежное довольствие; социальная защищенность, забота о членах семьи; профессиональный и карьерный рост; государственные и ведомственные награды; красивое и удобное обмундирование.

Кроме того, офицеры и члены их семей получают социальные гарантии. Речь идет об охране жизни и здоровья, предоставлении жилья по прибытии на новое место военной службы, обеспечении бесплатной медпомощью, а также социальной защите семей военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 8 из 10 выпускников предпрофессиональных классов подмосковных школ поступают на бесплатное обучение в вузы. В регионе такие классы открыты в 90% школ, в них учатся более 47 тыс. старшеклассников.

«Для нас очень важно, чтобы уже в школе наши ребята получали серьезную профессиональную подготовку и уверенно делали первые шаги в профессии. Поэтому в 2023 году мы начали создавать у нас в Подмосковье предпрофессиональные классы. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ — в среднем на 7 баллов выше, чем школьники по стране, и больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет, — отметил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.