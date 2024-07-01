Жителей Подмосковья приглашают на международный форум «Содружество моды»

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19–20 ноября 2024 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоится III форум «Содружество моды», сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами форума выступают межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства культур Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, Российского экспортного центра, и Союзлегпрома.

Целями форума являются распространение знаний о богатом культурном наследии постсоветского пространства, укрепление межкультурных связей и экономического взаимодействия, решение задач, связанных с преодолением существующих административных барьеров на пути развития легкой промышленности.

На мероприятии соберутся представители промышленных предприятий и модного бизнеса государств СНГ, профессиональных ассоциаций и объединений, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений.

Впервые мероприятие состоялось в октябре 2022 года с участием представителей всех стран Содружества. По итогам проведения форума на заседании совета межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде 27 октября 2022 года главами парламентов государств было принято единогласное решение сделать формат международного форума «Содружество моды» постоянной ежегодной площадкой для обмена опытом, мнениями, экспертной информацией в сфере легкой промышленности.

Обширная программа ожидает участников мероприятия в этом году: к традиционным трекам — экономика, производство, креативные индустрии, кадры, культурные традиции — добавятся новые: красота и здоровье, модн й туризм.

В рамках форума пройдут модные шоу, на которых будут представлены коллекции именитых и начинающих дизайнеров, в том числе победителя специально объявленного конкурса.

Для подготовки к форуму создана рабочая группа, в которую вошли представители органов власти, профильных ассоциаций, производственного сектора, научного и предпринимательского сообществ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Более подробно ознакомиться с форумом можно на сайте www.cis-fashion.ru.

Регистрация для участников доступна по ссылке.

Пройти регистрацию на конкурсный отбор для модного показа: можно по ссылке.

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