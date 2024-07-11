Жителей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен «Азбука светофора»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает принять участие в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен о светофоре «Азбука светофора», направленном на профилактику ДТП с участием детей. Конкурс проводится по 12 августа, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие приурочено к Международному дню светофора, который ежегодно отмечается 5 августа.

Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчики и девочки от 5 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (903) 947-66-81. Прием звонков и сообщений осуществляется с 10:00 до 16:00 по Московскому времени в рабочие дни.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса описана в положении и размещена на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.