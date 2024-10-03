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В рамках межкомиссионного проекта Общественной палаты Российской Федерации «Год семьи в парках России» стартовал Всероссийский конкурс «Парки России — будущим поколениям», сообщает пресс-служба организаторов.

Цели конкурса: популяризация парков России как мест для всестороннего развития личности ребенка и семейного отдыха; совершенствование сферы развития общественных пространств и парков для семейного досуга; укрепление семейных ценностей и традиций

Конкурс проводится совместно с ассоциацией Фребель-педагогов и экспертами АНО «Центр развития общественных пространств и парков» для дошкольных учреждений и семей с детьми школьного и дошкольного возраста.

В конкурсе могут принять участие воспитатели, старшие воспитатели, специалисты дошкольных образовательных организаций (частных и государственных), в том числе использующие в своей работе Дары и наборы Фребеля, а также семьи с детьми.

Всероссийский конкурс «Парки России — будущим поколениям» будет проходить в нескольких номинациях.

Номинации для дошкольных образовательных организаций: «Наш любимый парк»; «Наш любимый парк» (с использованием Даров и наборов Фребеля).

Номинация для семейных команд: «Парки России в судьбе моей семьи».

Для участия в конкурсе в срок до 24 ноября 2024 г. включительно необходимо:

выбрать соответствующую номинацию;

создать видеопрезентацию/видеоролик;

разместить конкурсную работу в социальной сети ВКонтакте, используя личный аккаунт или аккаунт дошкольной организации;

подать заявку на участие — заполнить форму регистрации на официальном сайте конкурса

На сайте конкурса можно ознакомиться с техническим требованиями к видеороликам и видеопрезентациям.

Важно указать номинацию, в которой хотите принять участие, и хештег #ПаркиБудущего. Используемый аккаунт ВКонтакте на момент проведения конкурса должен быть в открытом доступе.

Каждая работа, представленная участником, оценивается в одной номинации. Количество работ, представленных одним участником в одной номинации, а также количество заявленных участником номинаций, не ограничивается.

Определение победителей конкурса пройдет с 25 ноября 2024 г. по 30 ноября 2024 г.

Подведение итогов конкурса запланировано 2 декабря 2024 г.

Более подробную информацию можно получить на сайте Всероссийского конкурса «Парки России — будущим поколениям».

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