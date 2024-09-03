Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Для чего я помню третье сентября»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Для чего я помню третье сентября», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Целью конкурса является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме терроризма и экстремизма, разделения общества по территориальным, национальным, культурным и иным признакам, вовлечение молодых людей в деятельность по формированию позитивных установок, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, противодействие идеям сепаратизма.

Задачами конкурса являются:

привлечение внимания общественности и молодежи к проблеме распространения террористической идеологии, распространения идеологии насилия;

поддержка дружеских отношений между народами Российской Федерации;

поддержка антитеррористических подразделений Российской Федерации;

популяризация примеров социально-значимой деятельности;

вовлечение молодежи в работу по формированию и распространению антитеррористических материалов.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 3 по 17 сентября 2024 года.

В период проведения акции участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, для чего необходимо помнить события 1–3 сентября 2004 года в г. Беслан (Северная Осетия) и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами Российской Федерации, поддерживать антитеррористические подразделения Российской Федерации, противодействовать участившимся на фоне проведения СВО попыткам недружественных стран вовлечь граждан Российской Федерации в террористическую деятельность.

Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма2023.

Также необходимо зарегистрироваться на сайте ФГАИС «Молодежь России» myrosmol.ru.

В период с 3 по 17 сентября 2024 года нужно подать заявку (анкету) на участие в конкурсе через ФГАИС «Молодежь России» в разделе «Мероприятия».

Подведение итогов конкурса состоится на официальном сайте ФГАИС «Молодежь России» fadm.gov.ru не позднее 30 декабря 2024 года. Вручение ценных призов победителям и призерам конкурса — не позднее 1 февраля 2025 года.

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