Жителей Подмосковья приглашают на конференцию «Россия без сирот — до последнего»

Альянс инициатив «Россия без сирот» при поддержке ведущих всероссийских общественных организаций в сфере традиционных семейных ценностей, членов Общественной палаты РФ, традиционных российских конфессий планирует провести ежегодную Всероссийскую конференцию, посвященную укреплению института семьи и направленную на решение проблемы сиротства «Россия без сирот — до последнего 2024», сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Желтый аист».

Конференция состоится 12–13 июня.

В этом году мероприятие будет посвящено теме: «Семья — центр помогающих стратегий и колыбель традиционных российских ценностей».

Основные темы пленарных сессий и семинаров: Пленарная сессия «Семья — эффективная платформа ценностно-ориентированной помощи детям и семьям группы риска»; «Разыскиваются профессионалы с миссией в сердце: индивидуальный маршрут развития в ценностно-ориентированном добровольчестве»; Круглый стол: «Семья, а не просто опекуны — особенности сопровождения опекаемых детей после достижения 18 лет»; Семинар «Помощь помогающему — особенности сохранения ресурсного баланса у людей помогающих профессий»; Дискуссионная панель «Крепкая и многодетная семья — поиск эффективных подходов к развитию института семьи в России»; Форсайт «Крепкая семья, как фактор устойчивого развития экономики страны» и другие.

Деловая программа конференции состоится с 11:00 до 17:00 на площадке конгресс-центра торгово-промышленной палаты РФ по адресу: Москва, ул. Ильинка, 6/1с1. Для представителей государственных органов и служб предусмотрена отдельная регистрация для бесплатного участия.

Спикерами и гостями конференции станут эксперты в области помощи детям и семьям группы риска, успешные супруги и родители, руководители некоммерческих организаций и государственных ведомств, деятельность которых направлена на поддержку семьи и детства, улучшение демографической ситуации, священнослужители традиционных российских конфессий, которые занимаются проблемами семьи и милосердия.

Результатом работы должно стать развитие наилучших практик, направленных помощь детям-сиротам и семьям группы риска, улучшение межведомственного и межсекторного взаимодействия в вопросах профилактики семейного неблагополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.