Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль фильмов «Зеркало Будущего PRO»

Соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, проявляющие профессиональный интерес к кино и медиа контенту, представители детских киностудий, а также педагоги и профессионалы киноиндустрии.

Кинофестиваль состоится осенью этого года, и чтобы присоединиться к нему, юным кинематографистам необходимо прислать конкурсную работу по одному из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Эти работы должны быть созданы не ранее 2023 года, нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.

Также в рамках фестиваля будет организован IV образовательный форум для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале, «Точки роста», целью которого является обучение педагогов современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения, а также развития в них творческой личности.

Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.

Участники и их наставники, приславшие лучшие конкурсные фильмы будут приглашены для участия в кинофестивале. Отбор участников будет проходить в два этапа. Первый этап подразумевает отбор поступающих заявок компетентными жюри, второй этап — онлайн собеседование с будущими кураторами кинофестиваля.

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