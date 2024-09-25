Жителей Подмосковья приглашают на экопраздник «Центр чистой природы 12-15»

Экологический праздник состоится 4 октября в рамках празднования Дня рождения «Центра Чистой Природы 12-15», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Гостей праздника ждут викторина с подарками, актерская разминка, открытый микрофон. барабанный интерактив, музыкальный сюрприз, танцы, вкусные вегетарианские угощения.

Организация еженедельно проводит экологические акции по сбору вторичного сырья для дальнейшей переработки, а также выступает организатором экотурне, в результате которого были очищены от мусора Сергиев Посад, Ростов Великий, Мышкин, Ярославль, Шуя, Суздаль и Владимир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.