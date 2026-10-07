Жителей Подмосковья предупредили об ответственности за дропперство

Жители Московской области могут понести уголовную ответственность за участие в схемах приема, перевода или обналичивания преступных доходов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило граждан об ответственности за участие в незаконном обороте денежных средств.

Дропперство — это прием, перевод или обналичивание денег, полученных преступным путем. Мошенники часто вербуют посредников, выдавая преступную деятельность за легальную подработку, просьбу «помочь другу» или «выгодное инвестиционное задание».

В управлении подчеркнули, что незнание преступного происхождения средств не освобождает от ответственности. Участие в подобных схемах квалифицируется как соучастие в мошенничестве или легализации денежных средств и влечет уголовную ответственность.

Особое внимание ведомство рекомендовало уделить финансовой грамотности подростков, которых злоумышленники часто вовлекают в преступные схемы. Детям и близким необходимо разъяснять связанные с этим риски.

При столкновении с подозрительными предложениями следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.