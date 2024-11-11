Жителей Подмосковья предупредили об опасности встреч с лисами в городах

В холодное время года лисы проявляют особую изобретательность, чтобы обеспечить себе пропитание и выжить в суровых условиях. Голод гонит этих осторожных хищников в города, где они ищут пищу на свалках и в парках. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Это удивительные создания, которые приспособились к жизни в самых разных условиях. Густой мех защищает их от холода, а острые чувства помогают ориентироваться даже в темноте.

Однако выходить в города лис заставляют не только голод, но и любопытство. Эти животные исследуют новые территории, ищут укрытия и, конечно же, добычу. В городах лисы могут найти себе пропитание на свалках, где есть чем поживиться, или в парках, где можно поймать грызуна или птицу.

«Не стоит забывать, что лисы — дикие животные, которые могут быть опасны для человека. Они могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний, поэтому не стоит подходить к ним близко и пытаться приручить. Лучше всего наблюдать за лисами издалека, чтобы не беспокоить и не нарушать их естественное поведение», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Минэкологии напоминает, что ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться отогнать дикое животное, следует немедленно обратиться в службу 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.