Жителей Подмосковья предупредили об активности клещей в регионе

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 28 мая зарегистрировано около 4 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С профилактической целью против клещевого энцефалита — привито более 10 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч детей.

Проведены акарицидные обработки на площади около 3 тысяч га, из которых, 27,4% — территории летних оздоровительных учреждений.

Проведены лабораторные исследования около 700 клещей, в 12% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% случаев — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За истекший период 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Как защитится от нападения клещей

При посещении леса, парка и любого другого места, где встречаются клещи, необходимо одеваться таким образом, чтобы затруднить заползание клещей под одежду и легко обнаружить клеща при визуальном осмотре.

Лучше всего надевать однотонную светлую одежду, на которой темный клещ будет лучше виден; воротник, манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже, верхнюю часть одежды нужно заправить в брюки, брюки — в сапоги или носки с плотной резинкой, на голову лучше надеть капюшон, если его нет — заправить волосы под косынку или шапку.

Для дополнительной защиты рекомендуется использовать специальные химические аэрозольные средства в соответствии с инструкцией.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.