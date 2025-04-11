Жителей Подмосковья предупредили об активности клещей на территории региона

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 10 апреля, медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 250 обращений за медпомощью по поводу случаев присасывания клещей, что выше аналогичного периода прошлого года, и, в первую очередь, обусловлено теплой малоснежной зимой и ранней оттепелью. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито более 3 тыс. человек, в том числе около 900 детей.

Запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тыс. га, из которых, более 35% — территории летних оздоровительных учреждений.

Проведены лабораторные исследования 33 клещей, в 21% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За истекший период 2025 года зарегистрировано 16 случаев болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.