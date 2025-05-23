Жителей Подмосковья предупредили об активности клещей на территории региона

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 22 мая зарегистрировано около 3 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 8,5 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади около 2 тыс. га, из которых, 15,8% — территории летних оздоровительных учреждений. Всего в этом году запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тыс. га, из которых, более 35% — территории летних оздоровительных учреждений.

Проведены лабораторные исследования более 600 клещей, в 11% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,2% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За истекший период 2025 года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.