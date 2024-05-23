Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью

Ночью и утром 24 мая местами ожидаются заморозки по Московской области, температура может опустится до минус 1 градуса, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

При заморозках жителя с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется не выходить на улицу. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Еще необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Автолюбителей также предупредили, что на скользкой, влажной дороге нельзя резко тормозить.

Из-за заморозков на поверхности почвы вырастает риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений, всходов.

Специалисты советуют предпринять меры по их защите. Для этого нужно укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Материал, который используется для данной цели, должен обладать малой теплопроводностью.