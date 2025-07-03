Эксперт назвала оптимальное время нахождения в сауне

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова объяснила, что оптимальная продолжительность пребывания в сауне составляет 15–20 минут, а превышение этого времени может быть опасно для здоровья, сообщает RuNews24.ru .

Сауна приносит не только расслабление, но и значительную пользу для здоровья. Высокая температура активизирует обменные процессы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способствует выведению токсинов.

Мария Молоствова, эксперт по биохакингу, отметила, что минимально эффективное время пребывания в сауне — 15–20 минут. За это время организм начинает активно потеть, увеличивается частота сердцебиения, а также возрастает уровень гормона роста, что способствует восстановлению мышц. Оптимальная температура должна быть комфортной, без ощущения жжения.

Превышение 30 минут в сауне может привести к обезвоживанию и другим негативным последствиям. Молоствова подчеркнула важность контроля времени и самочувствия во время процедуры, а также напомнила о необходимости пить воду до и после посещения сауны. Она добавила, что индивидуальные особенности организма могут влиять на переносимость высоких температур, поэтому важно прислушиваться к своим ощущениям.

Посещение сауны может стать эффективным способом поддержания здоровья и физической формы, если соблюдать рекомендации по времени и температуре.