В Подмосковье прошел семинар для школ-участников проекта «Математические классы»

В корпоративном университете развития образования (КУРО) 3 июля состоялся семинар «Организация работы школ, открывающих математические классы, в проекте «Математические классы Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие 115 человек: представители министерства образования региона, Центра математического образования «Вектор», КУРО, руководители и заместители руководителей школ региона.

Педагоги собрались, чтобы определить ключевые направления и обсудить эффективные механизмы реализации проекта в новом учебном году.

С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова. Она рассказала об итогах ОГЭ и ЕГЭ 2025 года по математике. Гребцова отметила уверенный рост среднего балла и повышение уровня подготовки выпускников.

«Мы наблюдаем серьезный запрос на качественное математическое образование. С этой целью в регионе отобраны 1913 математических классов (в 1, 2, 5, 7, 8 и 10-х классах), в которых с 1 сентября начнут обучение более 47 тысяч школьников. Важно, чтобы школы, включенные в проект, стали центрами притяжения, объединили вокруг себя образовательные организации своих городских округов. Совместными усилиями мы сможем создать устойчивую систему поддержки и развития математического образования в регионе», — подчеркнула Гребцова.

Участники семинара представили структуру и задачи центра математического образования «Вектор», дорожную карту региональных мероприятий проекта, шаблоны образовательных программ и механизмы методического сопровождения. Отдельное внимание уделили созданию региональных инновационных площадок и вопросам получения соответствующего статуса.

В ведомстве напомнили, что в мае на базе Областного технолицея им. В. И. Долгих открылся центр математического образования. Его задача — сделать математику доступной для школьников всех возрастов. С 1 сентября 2025 года в Подмосковье запускаются математические классы, вводится единая линейка углубленных учебников, будет проведена сертификация педагогов и организованы новые внеурочные активности для школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.