В Шаховской районной больнице открылся стационар краткосрочного пребывания

С 1 июля в Шаховской центральной районной больнице (ЦРБ) начал функционировать стационар краткосрочного пребывания, предназначенный для проведения малоинвазивных и малотравматичных операций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое отделение ориентировано на пациентов, которым необходимо оперативное вмешательство, не требующее длительной реабилитации. После проведения манипуляций, выписка планируется в течение 24 часов, при этом состояние пациентов будет отслеживаться лабораторной службой больницы.

Открытие стационара «одного дня» позволит значительно сократить сроки госпитализации, повысить доступность специализированной медицинской помощи и, как следствие, улучшить качество жизни жителей Шаховского округа. Теперь многие процедуры, ранее требовавшие длительного нахождения в стационаре, можно будет пройти амбулаторно, с минимальным отрывом от привычного образа жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.