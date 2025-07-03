Подмосковные специалисты привели в порядок еще один МКД в Мариуполе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В Центральном районе Мариуполя специалисты подрядной организации завершили работы по капитальному ремонту пятиэтажного многоквартирного дома, который пострадал в результате прямых попаданий снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В рамках плана капитального ремонта специалисты выполнили следующие мероприятия:
- полностью заменили систему инженерных коммуникаций;
- отремонтировали кровлю;
- восстановили несущие конструкции;
- обновили фасад здания;
- установили новые пластиковые окна и двери, а также провели отделочные работы в местах общего пользования.
Особое внимание уделяется долговечности использованных материалов, а также проверке каждого элемента, который будет использоваться в повседневной эксплуатации.
Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья провели финальную проверку качества выполненных работ и удостоверились в соответствии техническим требованиям и стандартам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.