сегодня в 18:24

Подмосковные специалисты привели в порядок еще один МКД в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя специалисты подрядной организации завершили работы по капитальному ремонту пятиэтажного многоквартирного дома, который пострадал в результате прямых попаданий снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках плана капитального ремонта специалисты выполнили следующие мероприятия:

полностью заменили систему инженерных коммуникаций;

отремонтировали кровлю;

восстановили несущие конструкции;

обновили фасад здания;

установили новые пластиковые окна и двери, а также провели отделочные работы в местах общего пользования.

Особое внимание уделяется долговечности использованных материалов, а также проверке каждого элемента, который будет использоваться в повседневной эксплуатации.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья провели финальную проверку качества выполненных работ и удостоверились в соответствии техническим требованиям и стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.