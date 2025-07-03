Подмосковные специалисты привели в порядок еще один МКД в Мариуполе

ЖКХ

Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Центральном районе Мариуполя специалисты подрядной организации завершили работы по капитальному ремонту пятиэтажного многоквартирного дома, который пострадал в результате прямых попаданий снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках плана капитального ремонта специалисты выполнили следующие мероприятия:

  • полностью заменили систему инженерных коммуникаций;
  • отремонтировали кровлю;
  • восстановили несущие конструкции;
  • обновили фасад здания;
  • установили новые пластиковые окна и двери, а также провели отделочные работы в местах общего пользования.

Особое внимание уделяется долговечности использованных материалов, а также проверке каждого элемента, который будет использоваться в повседневной эксплуатации.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья провели финальную проверку качества выполненных работ и удостоверились в соответствии техническим требованиям и стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.