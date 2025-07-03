Дорожники отремонтировали ограждения в семи округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на городских дорогах: улицах 20 Января и Коммунистической в Можайске, Олимпийском проспекте в Мытищах, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, Дзержинском шоссе в Котельниках и ул. Лесной в Дзержинском.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на ул. Ленина в поселке Большевик г. о. Серпухов и на дороге в селе Ильинское г. о. Домодедово.

Ограждения разного типа позволяют повысить безопасность дорог и обустраиваются для предупреждения ДТП и в местах концентрации дорожных аварий, поэтому сотрудники «Мосавтодора» оперативно реагируют на такие случаи, проводят ремонт или замену поврежденных секций.

«Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование дорожной сети. В ходе этих проверок особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.