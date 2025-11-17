Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде и ветре 18 ноября

18 ноября на Московскую область обрушатся ливни. Также ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать в период с 00 до 15 часов 18 ноября. В это время в Подмосковье ожидаются сильные дожди. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В ГУ МЧС России по региону призвали жителей проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности, а также сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В случае необходимости можно обратиться по номеру 112.

Между тем в Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана, дождя и ветра 18 ноября. В Москве он будет действовать из-за ветра.

