Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества с графиком отключения воды

В новой схеме обмана преступники рассылают письма о проверке графика отключений горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Сообщение с текстом «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу» рассылают мошенники в мессенджерах или по электронной почте. Уведомление приходит якобы от имени УК, муниципальных служб или даже Госуслуг. В нем содержится ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Перейдя по этой ссылке, злоумышленники крадут персональные данные человека или заражают устройство вредоносным ПО.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, никогда не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений, узнавайте про новые схемы мошенничества первыми, а также изучайте правила цифровой безопасности на uslugi.mosreg.ru.

В Подмосковье узнать об отключениях воды можно с помощью чат-бота «Плановые отключения МО», в приложении «Добродел», а также позвонив по короткому номеру 122 доб. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.