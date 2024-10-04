Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

Подобные квитанции в своих почтовых ящиках обнаружили жители городского округа Реутов. Они обратились в МосОблЕИРЦ для уточнения, после чего информация о наличии задолженностей не подтвердилась. Квитанции оказались фальшивыми. Не исключено, что мошенники могут осуществлять подобное и в других городских округах Московской области.

В случае оплаты по такому «платежному документу», вы переведете свои денежные средства злоумышленникам. Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку и в случае перехода по ней, мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и электронным сервисам: госуслуги, онлайн-банкинг.

Жителей региона призывают быть бдительными: долговые документы лучше перепроверять. Сравнивать информацию в платежном документе с ранее поступавшими вам квитанциями. Если есть сомнения в «оригинальности» платежного документа, лучше обратиться в МосОблЕИРЦ и уточнить информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.