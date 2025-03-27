Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с продажей «льготных» лекарств

Главной целью мошенников вновь становятся доверчивые пожилые люди. Теперь злоумышленники предлагают им купить «льготные» лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Потенциальной жертве поступает звонок с предложением приобрести лекарства по «льготным» ценам. Получив деньги, мошенники либо продают человеку пустышки, либо просто прекращают общение.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой злоумышленников, не доверяйте незнакомцам и не раскрывайте им информацию о себе и своих финансовых данных. Не спешите с принятием решений, лучше посоветуйтесь с близкими или медицинскими работниками, а также покупайте лекарства исключительно в проверенных аптечных сетях.

Мингосуправления региона рекомендует поделиться этой информацией с родственниками и знакомыми.

Напомним, узнать больше о кибербезопасности можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.