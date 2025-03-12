Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с самозапретом на кредит

С 1 марта каждый гражданин может запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты на свое имя. Мошенники начали использовать это в своих новых схемах. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Преступники звонят от лица сотрудников госуслуг, бюро кредитных историй или службы поддержки банков. Далее они сообщают жертве, что запрет был установлен неправильно, и отправляют ссылку якобы для исправления ошибки. На самом деле такая ссылка является фишинговой.

Ссылка может вести на поддельный портал госуслуг, и когда жертва вводит там свои данные для входа, то они оказываются в руках у мошенников. Либо по такой ссылке на устройство может быть загружен вирус, с помощью которого злоумышленники получают информацию из СМС-сообщения, в том числе одноразовые коды.

Так мошенники получают доступ к аккаунту на портале госуслуг, онлайн-банку и личным данным жертвы.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.