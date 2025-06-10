Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В новой схеме обмана злоумышленники предлагают гражданам крупные «выигрыши» к празднику. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники делают рассылку с помощью Телеграм-ботов и предлагают человеку принять участие в «розыгрыше призов», а в качестве выигрыша обещают жертвам большую сумму денег. Они запрашивают контакты для участия, а затем просят код из СМС для подтверждения.

Важно помнить, что основной целью мошенников является доступ к вашему аккаунту в мессенджере. Получив код подтверждения, преступники смогут заполучить аккаунт и начать массовую рассылку нежелательных сообщений вашим контактам.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, никогда не переходите по подозрительным ссылкам, а также не участвуйте в сомнительных акциях, особенно если речь идет о больших денежных суммах. Рекомендуем включить двухфакторную аутентификацию в социальных сетях и мессенджерах.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.