Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей Московской области предупредили о важности сохранять бдительность. Маскировка под рабочие чаты стала новым мошенническим приемом. Злоумышленники создают видимость «официальности», тем самым вводя жертву в заблуждение, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Сценарий простой: жертву добавляют в якобы рабочий или тематический чат — например, от имени бывшего или действующего работодателя. В чате идет беседа о том, что все работники должны пройти какую-то специальную «процедуру». А ряд коллег ее уже «успешно прошли» и охотно делятся своим опытом.

На деле же, ни одного реального коллеги в данном чате может и не оказаться. Это могут быть либо запрограммированные боты, либо коллеги, но не ваши, а мошенников.

Такую схему они используют, чтобы получить код авторизации на госуслугах или в схемах, связанных с фэйковым трудоустройством, когда для оформления надо подтвердить личность, заплатить какой-то взнос или уплатить налоги самостоятельно по «специальной» ссылке, которая оказывается фишинговой.

Явные признаки поддельного чата:

вы не знаете ни одного из участников;

все сообщения выглядят постановочно и слишком согласованно;

участников немного, но все якобы «успешно прошли» нужную операцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье. Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.