Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В преддверии Дня всех влюбленных активировались мошенники, которые пользуются новыми схемами обмана, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В одной из схем мошенники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков. Они предлагают скидку на эксклюзивные букеты и просят 100% предоплату. Далее обещают прислать фото готового букета, но после оплаты злоумышленники прекращают общение и блокируют жертву, а человек теряет свои деньги.

Другая уловка состоит в том, что человек получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В нем содержится фишинговая ссылка, которая ведет на сайт интернет-магазина. Для оформления покупки жертве предлагают ввести свои личные данные, банковские реквизиты или СМС-код. Так мошенники получают доступ к персональным данным человека и похищают денежные средства.

Последняя афера заключается в отправке жертве цветов или подарков от анонимного отправителя. Далее человеку поступает звонок якобы от менеджера компании доставки, где он просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Таким образов злоумышленники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на «Госуслугах».

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, совершайте покупки только на проверенных сайтах. Не доверяйте заманчивым предложениям, не вводите личные данные на сомнительных сайтах и не переходите по подозрительным ссылкам, а также не сообщайте код из уведомлений третьим лицам.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.