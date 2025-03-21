Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники находят новые способы обмана граждан. На этот раз они звонят от лица сотрудников УК. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новой схеме злоумышленники сообщают жильцам о замене входной двери в подъезде. Преступники предлагают бесплатно заказать ключи, тем самым завоевывают доверие жертвы. Далее они говорят, что у каждого жильца будет индивидуальный код от домофона. Для того, чтобы его «активировать», мошенники просят назвать код из СМС. С помощью него преступники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и крадут персональные данные.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.