Мошенники заставляют людей скрываться от близких, а затем требуют у родственников выкуп за якобы похищенного человека, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники звонят человеку, убеждают его в том, что ему угрожает опасность, и под предлогом спасения вынуждают уехать в другой регион и прервать связь с близкими. Затем преступники сообщают родственникам о якобы похищении, угрожают расправой и требуют крупный выкуп. Отсутствие связи с человеком усиливает панику и заставляет семью поверить угрозам.

В Мингосуправления Подмосковья рекомендуют заранее рассказать об этой схеме детям, родителям и пожилым родственникам. Важно объяснить, что сотрудники спецслужб и служб безопасности не будут заставлять человека прятаться от родных. Требование прервать общение с семьей — признак действий преступников.

При звонке с угрозами в адрес близкого следует прекратить разговор, сразу попытаться связаться с якобы похищенным человеком и обратиться в полицию.

Подробнее о мошеннических схемах и правилах кибербезопасности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он расположен на главной странице в разделе «Сервисы» и доступен бесплатно, без авторизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.