Мошенники начали массовую кампанию по краже персональных и платежных данных на фоне ажиотажа вокруг выхода новой части популярной игровой серии, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники предлагают «бесплатную мобильную версию», «рабочий установщик для компьютера» или «эксклюзивный ключ» к новой части культовой игровой серии. Под этими предложениями скрываются ловушки для кражи персональных и платежных данных.

Сценарий обмана зависит от устройства. На компьютере под видом игры может оказаться программа, которая крадет пароли и получает доступ к аккаунтам. На смартфоне поддельная страница оплаты может выманить данные банковской карты и коды из СМС, а на консоли фальшивая форма входа — данные учетной записи.

В Мингосуправления Московской области рекомендуют покупать и загружать игру только в официальных магазинах. Не следует скачивать игры и файлы по случайным ссылкам, вводить данные на сомнительных сайтах и сообщать кому-либо коды из СМС.

Подробнее о кибербезопасности и цифровой грамотности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.