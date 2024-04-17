Жителей Подмосковья попросили не мешать пернатым в период размножения

У возвратившихся с юга пернатых идет период размножения. Кто-то еще готовит гнездо, а кто-то уже готов отложить яйца. Специалисты предупреждают жителей региона о том, что тревожить пернатых в этот ответственный для продолжения их рода период не нужно, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«На территории Подмосковья обитает большое количество краснокнижных и уязвимых видов птиц, многие из которых сейчас готовятся отложить яйца. В это ответственное для них время следует соблюдать правила при нахождении в лесу, а именно не пугать пернатых громкими звуками», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Орнитологи предупреждают, что громкие звуки могут пагубно отразиться на пернатых в период их размножения и гнездования, поэтому кричать и использовать шумную технику в лесу не следует.

Ученые также обращают внимание граждан на то, что выгул собак вблизи пойм рек, а также в лесопарковых зонах без поводка и намордника нежелателен, ведь в густой растительности свои гнезда обустраивают водоплавающие и наземные виды птиц. Во избежание гибели птенцов не нужно подбирать слетков и нести их к себе домой, многие виды птиц учатся летать и зачастую покидают гнездо, будучи плохими «летунами», однако остаются под пристальным наблюдением своих родителей.

«В период гнездования птиц, который длится около 4 месяцев, на территории заказников запрещена санитарная рубка деревьев во избежание уничтожения гнезд и гибели птенцов. Жителям нашего региона при посещении леса в период размножения пернатых необходимо помнить о том, что изъятие из природных условий яиц, птенцов, раненых и здоровых особей редких видов пернатых, а также уничтожение их гнезд расценивается как административное правонарушение, за которое нарушитель обязан понести наказание», — напомнил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.