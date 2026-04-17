Жителей Орехова-Зуева приглашают на велосубботкник

Жители Орехова-Зуева могут поучаствовать в велосубботнике. Сбор участников — 18 апреля в 9:30 на парковке у больницы (пр. Горячевой, д. 3), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Маршрут на велосипедах пройдет в сторону лесничества, затем запланирована остановка для уборки на противоположной стороне от пляжа Исаакиевского озера (мангальная зона).

Если велосипеда нет, а желание помочь есть — можно прийти к месту уборки в 10:15. С собой нужно взять перчатки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.