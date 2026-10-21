Жителей Одинцовского округа пригласили на премию «Время молодых»

Жители Одинцовского округа от 18 лет могут подать заявки на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых». Участникам доступны 27 номинаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых» дает жителям Одинцовского округа возможность представить свои достижения всей стране. Возрастное ограничение для участников — 18+.

Соискатели могут выбрать одну из 27 номинаций в семи тематических блоках. Они охватывают направления для молодых предпринимателей, аграриев, экологов и наставников, команд предприятий, ведомств, некоммерческих организаций и муниципалитетов. Также предусмотрены направления для организаторов событий, СМИ, медиакоманд, бизнеса, семей, молодежных центров и территорий.

Финалисты и победители становятся частью сообщества людей и команд, которые развивают территории, создают проекты и открывают возможности для других.

Финал состоится 19 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Заявки принимаются на платформе «Молодежь России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.